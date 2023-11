Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsamer Kontrolltag der Polizeistationen I und II: E-Scooter-Fahrer unter Drogen; Suche nach rotem Audi A3 nach Unfallflucht; Unfallflucht: Suzuki Swift beschädigt

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Gemeinsamer Kontrolltag der Polizeistationen I und II: E-Scooter-Fahrer unter Drogen - Hanau/Langenselbold

(fg) Kurz nach der Einrichtung einer gemeinsamen Kontrollstelle der Polizeistationen Hanau I und II am Dienstag in der Dettinger Straße, fiel den eingesetzten Beamtinnen und Beamten ein E-Scooter-Fahrer auf. Bei der Begutachtung und anschließenden Überprüfung des Gefährts stellten die Ordnungshüter fest, dass der E-Roller nach Abhandenkommen durch einen Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem bestand der Verdacht, dass der 21-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs war; der im Anschluss durchgeführte freiwillige Drogenvortest bestätigte den Verdacht und zeigte ein positives Ergebnis auf Kokain an. Da auch noch der Versicherungsschutz fehlte, erwarten den Hanauer nun Strafanzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie der Hehlerei. In der Dettinger Straße ahndeten die Polizisten noch mehrere Gurt- sowie Handyverstöße. Am zweiten Kontrollort in der Hanauer Fußgängerzone wurden über die Mittagszeit diverse Fahrzeugführer wegen des verbotswidrigen Befahrens selbiger sanktioniert. Am Nachmittag wurde eine dritte Kontrollstelle in der Langenselbolder Ziegelstraße durchgeführt, wobei der Fokus bei einsetzender Dunkelheit insbesondere auf die Beleuchtung der Fahrzeuge gelegt wurde.

2. Suche nach rotem Audi A3 nach Unfallflucht - Birstein / Lichenroth

(lei) Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet ein noch unbekannter Fahrzeugführer am Montagnachmittag in der Zeit zwischen 15.45 und 16.15 Uhr am Ortseingang von Lichenroth ins Schleudern und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Den Erkenntnissen am Unfallort zufolge kam der Unbekannte beim Einbiegen von der Bundesstraße 276 in die Bermutshainer Straße aufgrund schneebedeckter Fahrbahn von der Straße ab, prallte gegen eine Verkehrsinsel und wurde von dort in die Hecke eines angrenzenden Grundstücks abgewiesen. Die Hecke sowie ein Verkehrsschild wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen. Anschließend flüchtete der Lenker mit seinem Fahrzeug vermutlich in Richtung Ortsmitte. Bei dem Wagen soll es sich um einen roten Audi A3 handeln, der im Frontbereich beschädigt worden sein dürfte. Weitere Hinweise nimmt die Polizeistation in Schlüchtern entgegen (Telefon 06661 9610-0).

3. Unfallflucht: Suzuki Swift beschädigt - Schlüchtern

(cb) Im Ziegenbergweg beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Suzuki und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 3.000 Euro. Anschließend fuhr er einfach weiter. Die Eigentümerin hatte ihren grauen Swift am Montagmittag, 13 Uhr, im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellt. Die Beschädigungen im Bereich des Fahrzeughecks stellte die Frau aus Schlüchtern am Mittwochvormittag, gegen 11.30 Uhr, fest. Ersten Ermittlungen nach, kam der bislang unbekannte Unfallverursacher in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen den am Straßenrand abgestellten grauen Kleinwagen. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

Offenbach, 29.11.2023

