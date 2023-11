Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer fuhr gegen den weißen T-Roc?; Zeugensuche nach Kabeldiebstahl

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Wer fuhr gegen den weißen T-Roc? - Maintal/Dörnigheim

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Berliner Straße im Bereich der 50er-Hausnummern sucht die Unfallfluchtgruppe den Verursacher des auf etwa 4.500 Euro geschätzten Schadens an einem weißen VW T-Roc. In der Zeit zwischen Donnerstag (23.11.2023), 17.30 Uhr bis Freitag, 15.15 Uhr, fuhr ein bislang Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren gegen das geparkte Fahrschulauto. Ersten Erkenntnissen nach könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen blauen Wagen gehandelt haben. Hinweise nimmt die Unfallfluchtgruppe telefonisch unter 06183 91155-0 entgegen.

2. Zeugensuche nach Kabeldiebstahl - Freigericht/Somborn

(jm) Diebe waren am Wochenende im Bereich Freigericht-Somborn unterwegs und hatten es offensichtlich auf Strom- sowie Kupferkabel abgesehen. Zwischen Samstag, 15 Uhr und Montag, 7.30 Uhr, entwendeten die Täter die Kabelleitungen von Straßenbeleuchtungen im Bereich einer Baustelle im Schützenweg. Die Polizei Gelnhausen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

Offenbach, 30.11.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell