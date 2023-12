Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit Messer in der Tasche beim Diebstahl erwischt

Hennef (ots)

Zivilbeamte der Polizei Rhein-Sieg-Kreis haben am Donnerstagnachmittag (14. Dezember) einen 32-jährigen Koblenzer in Hennef beim Ladendiebstahl beobachtet. Der Verdächtige ging die Alte Ladestraße entlang und steckte sich in einem vermeintlich unbeobachteten Moment zwei Lichterketten aus der Auslage eines Discounters ein. Die nichtuniformierten Polizisten sprachen den 32-Jährigen direkt an und durchsuchten seine Taschen nach weiterem Diebesgut. Beute fanden sie nicht, jedoch ein griffbereites Einhandmesser in der Hosentasche. Die Beute ging wieder zurück an den Ladenbesitzer und der 32-Jährige muss sich nun dem Vorwurf des Diebstahls mit Waffen stellen. Das bloße Mitführen einer griffbereiten Waffe reicht zur Erfüllung des Tatbestands, der mit einer Haftstrafe nicht unter sechs Monaten bedroht ist, aus. #RheinSiegSicher. (Bi)

