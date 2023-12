Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Aushilfsfahrer leert Pakete

Niederkassel (ots)

Am Mittwoch (13. Dezember) erschien eine 43-jährige Frau bei der Kripo in Troisdorf und zeigte den Diebstahl eines Smartphones an. Die Frau hatte das Gerät im Wert von rund 1200 Euro bei ihrem Telefonanbieter bestellt und wollte es in der Filiale des Versanddienstleisters in Niederkassel abholen. Bei der Entgegennahme des Kartons fiel ihr das geringe Gewicht auf und im Beisein der Mitarbeiter öffnete die 43-Jährige das Paket. Wie zu erwarten, war das bestellte iPhone nicht mehr da. In Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsteam des Versanddienstleisters konnte der Tatverdächtige, ein 19-jähriger Aushilfsfahrer, überführt und ermittelt werden. Der junge Mann, mit Wohnsitz in Sankt Augustin, wurde am Donnerstag (14. Dezember) vorläufig festgenommen. Mit richterlichem Beschluss wurden seine Wohnräume durchsucht. Dort fanden sich insgesamt sechs iPhones, unter anderem auch das Gerät der Anzeigenerstatterin und ein iPad im Wert von mehreren tausend Euro. Zudem fanden sich mehrere aufgerissene Kartons des Versanddienstleiters. Was sich darin befunden hat, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Der 19-Jährige musste nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Maßnahmen wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Das Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls dauert an. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell