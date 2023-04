Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Pkw in Brand gesetzt

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Auf der Twente; Tatzeit: 08.04.2023, ca. 06.20 Uhr;

Am Samstagmorgen beobachtete eine Zeugin einen noch unbekannten Täter, der einen Pkw in Brand setzte und flüchtete. Die Feuerwehr löschte den Brand. An dem Pkw entstand Totalschaden, der mit ca. 2.000 Euro beziffert wird. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: vermutlich jugendlich, ca. 190 cm groß, schlank, dunkel gekleidet. Die Fahndung nach dem Brandstifter verlief ohne Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 (02861-9000). (fr)

