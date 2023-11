POL-OG: Baden-Baden - Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Am Montagabend gegen 20.15 Uhr meldeten Anwohner einen Brand in einer Seniorenwohnanlage in der Altenburger Allee in Offenburg. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einem Fernseher kam es zu einem Wohnungsbrand im 2. Obergeschoss. Im Verlauf der Löscharbeiten mussten mehrere Bewohner von der Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet werden. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. /EWM ...

