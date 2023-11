Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mutmaßliche sexuelle Belästigung

Baden-Baden (ots)

In der Nacht zum Samstag soll es gegen 4 Uhr in einer Bar in Baden-Baden durch einen 50-jährigen Mann zu einem sexuell motivierten Übergriff gekommen sein. Der mutmaßliche Täter berührte eine 37-Jährige zunächst unangemessen und hielt sie anschließend gegen ihren Willen an der Hand fest. Durch das Eingreifen eines Unbeteiligten ließ der Betroffene von der Frau ab. Diese erstattet anschließend Anzeige beim Polizeirevier. /sa

