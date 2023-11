Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Abgestürzt

Baden-Baden (ots)

Nach einem Sturz aus über acht Metern Höhe hat sich ein 36 Jahre alter Mann am frühen Sonntagmorgen lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Mittdreißiger wollte laut Zeugenangaben gegen 2.30 Uhr in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Lange Straße klettern, als er nach bisherigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung abgestürzt sein soll. Alarmierte Helfer des Rettungsdienstes brachten den Verletzten anschließend in ein örtliches Krankenhaus. Die Hintergründe seines waghalsigen Vorhabens sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

/ya

