Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Einbruch in Geschäftsräume

Durmersheim (ots)

Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich in der Nacht zum Sonntag gegen 5:45 Uhr Zutritt zu einem Firmengebäude in der Poststraße. Aufgrund Überwachungskameras konnte festgestellt werden, dass der Täter etwa fünf Minuten lang den Betriebsraum durchsuchte, dabei aber keine Gegenstände an sich nahm. Der Täter wird auf etwa 40 Jahre geschätzt. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, schwarzer Jogginghose mit seitlichem weißen Aufdruck und weißen Sneakers. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Rastatt unter der Telefonnummer 07222/761-0 melden. /sa

