POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: 77-Jähriger nimmt Opel-Fahrerin die Vorfahrt - rund 4000 Euro Sachschaden

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Am Mittwochmittag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 77-jähriger Opel-Fahrer die Fritz-Frey-Straße in Richtung Dossenheimer Landstraße, als er in Höhe der Hausnummer 10 nach links abbiegen wollte und dabei eine vorfahrtsberechtigte 57-jährige Autofahrerin übersah. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

