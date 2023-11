BPOL-FL: Heide - Zug kollidiert mit Einkaufswagen in den Gleisen

Tornesch (ots) - Heute Mittag kam es zur Kollision eines Zuges mit einem PKW an einem Bahnübergang in Tornesch. Es gab glücklicherweise keine Verletzten. Der Zug wurde mittlerweile zum Bahnhof Tornesch gefahren. Dort verließen die Reisenden den Zug. Die Sperrung der Bahnstrecke wurde um 14.33 Uhr aufgehoben. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Flensburg Valentinerallee 2a 24941 Flensburg Pressesprecher ...

