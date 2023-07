Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Kiosk Bad Hersfeld. In der Nacht zu Freitag (07.07.) brachen Unbekannte in ein Kiosk eines Schwimmbads in der Straße "Am Schwimmbad" ein. Ob etwas aus dem Verkaufsraum gestohlen wurde, ist aktuell noch nicht klar. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beträgt circa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad ...

