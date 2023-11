Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Psychische Ausnahmesituation

Offenburg (ots)

Der psychische Ausnahmezustand eines 24 Jahre alten Mannes am späten Samstagabend in der Hauptstraße rief kurz nach 23 Uhr mehrere Polizeikräfte auf den Plan. Zeugen hatten zuvor mitgeteilt, dass der Mittzwanziger wiederholt auf die Straße vor fahrende Autos gelaufen wäre. Bei der Kontaktaufnahme vor Ort zeigte sich der Mann aggressiv und versuchte die um Schlichtung bemühten Ordnungshüter anzugehen. Aufgrund seines Zustandes musste er in der Folge in eine Klinik gebracht werden.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell