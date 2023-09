Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Drei Verletzte nach Unfall auf der B235 - Nachtrag Unfallzeit

Recklinghausen (ots)

Ein 84-Jähriger aus Castrop-Rauxel wurde nach einem Unfall auf der B235 mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Autofahrer war am Montagvormittag (10:20 Uhr) auf der Wittener Straße in Richtung Castrop-Rauxel unterwegs. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Höhe der Einmündung Steinbrink kollidierte er mit dem Auto eines 36-Jährigen aus Datteln. Der Dattelner musste verkehrsbedingt warten. Er stand am Steinbrink und wollte nach links in die Wittener Straße einbiegen.

Bei dem 84-Jährigen bestand zeitweise Lebensgefahr. Seine Beifahrerin (82 Jahre aus Castrop-Rauxel) musste mit leichten Verletzungen behandelt werden. Der 36-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen vor Ort könnte ein internistischer Notfall des 84-Jährigen eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Der Straßenverkehr wurde zeitweise über einen Parkplatz umgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell