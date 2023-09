Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Auf der Provinzialstraße wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Friseursalon eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen ein Toilettenfenster ein und verschafften sich zu Zugang ins Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Friseurbedarf gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 21.30 Uhr am Freitag und 7.30 Uhr am Samstag etwas Verdächtiges mitbekommen haben.

Haltern am See:

Auf der Lehmbrakener Straße sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie hebelten zwischen Freitagabend und Samstagmittag ein Fenster auf - und durchsuchten dann mehrere Räume nach Diebesgut. Erbeutet wurde unter anderem Bargeld und Schmuck.

Herten:

Am Samstagnachmittag - zwischen 15.15 Uhr und 17.45 Uhr - wurde auf der Kaiserstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch geklärt werden.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

