Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Aneinander geraten

Baden-Baden (ots)

Eine körperliche Auseinandersetzung in der Kaiserallee hat am frühen Sonntagmorgen zu einem Polizeieinsatz und Leichtverletzten geführt. Wenige Minuten vor 5 Uhr sollen dort mehrere, teils noch unbekannte Personen aneinandergeraten sein. Die Entstehung des Konflikts dürfte in geäußerten Beleidigungen und dem Konsum von Alkohol zu suchen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Kontrahenten zufällig aufeinandergetroffen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

