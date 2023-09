Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth/Kandel - Schulwegüberwachung

Wörth/Kandel (ots)

Am 21.09.23 zwischen 07.00h und 09.30h kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizei Wörth an der IGS und am EGW in Wörth. Dort ergaben sich sieben Verstöße gegen die Anschnallpflicht. Auch an der Realschule in Kandel wurde kontrolliert und eine Fußstreife durchgeführt. Dort ergaben sich keine Besonderheiten.

