POL-PDLD: gemeinsame Streife von Polizei und Verbandsgemeinde

Germersheim (ots) - Am Mittwochmorgen, zwischen 7:30 Uhr und 8:00 Uhr wurde in der Straße 'An der Volksschule' in Germersheim das Durchfahrtsverbot überwacht. Es wurden fünf Verstöße festgestellt. Die Straße führt zur Eduard-Orth-Grundschule und wird trotz des Durchfahrtverbots durch Eltern genutzt, die ihre Kinder an der Schule absetzen. Rückfragen bitte an: POLIZEIINSPEKTION GERMERSHEIM Telefon 07274 958-0 ...

