Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Streit in Linden-Leihgestern eskaliert+Einbrüche in Lollar+Nachbarin verhindert Rollerdiebstahl+Berauscht gefahren und Beamte beleidigt+Unfallfluchten und ein Verkehrsunfall

Gießen (ots)

Linden - Leihgestern: Streit unter Lieferboten eskaliert

Der Streit zweier 25 und 38 Jahre alten Männer löste gestern Abend einen Polizeieinsatz in der Rathausstraße aus. Der 25-Jährige gab zwei Schüsse aus einer Schreckschusspistole in die Luft ab.

Gegen 21.30 Uhr erreichte ein Notruf die Gießener Polizei, wonach in der Rathausstraße zwei Schüsse abgegeben worden waren. Umgehend machten sich zivile und uniformierte Streifen der Gießener Polizei auf den Weg. Die Polizisten trafen dort auf den in Gießen lebenden 25-Jährigen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die beiden als Auslieferfahrer tätigen Männer wegen ihrer Routen in Streit gerieten. Der 25-Jährige griff im Laufe des Streites zu seiner in einem Auto deponierten Schreckschusspistole und schoss zweimal in die Luft - sofort nach den Schüssen legte er die Waffe wieder ins Auto zurück. Verletzt wurde niemand.

Der Schütze ist im Besitz eines sogenannten kleinen Waffenscheins. Polizisten stellten seine Schusswaffe sicher und werden unter anderem die zuständige Waffenbehörde informieren. Zudem erwarten den 25-Jährigen Strafverfahren wegen Bedrohung sowie wegen Verstöße gegen das Waffengesetz.

Lollar: Drei Einbrüche

Im Auweg gerieten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drei Werkstätten in den Fokus von Dieben. Nachdem die Unbekannten das Fenster einer Fahrzeughalle aufhebelten, machten sie sich im Gebäude an einer Bürotür zu schaffen. Anschließend entwendeten sie aus dem Büro technische Geräte im Wert von etwa 3.000 Euro. In zwei weiteren Betrieben hebelten die Unbekannten ein Fenster und eine Tür auf und entwendeten aus einem Tresor Bargeld in vierstelliger Höhe. Zeugen, die dort zwischen 16.30 Uhr am Dienstag und 09.00 Uhr am Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: PKW aufgebrochen

Eine Handtasche ließen Unbekannten am Mittwoch aus einem in der Friedrichstraße geparkten Klein-LKW mitgehen. Die Diebe schlugen zwischen 21.45 und 22.40 Uhr die Scheibe des Renault Boxer ein und entwendeten daraus die Tasche mitsamt Inhalt. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: Nachbarin verhindert Rollerdiebstahl in Großen-Linden

Einer aufmerksamen Nachbarin ist es offenbar gelungen einen Rollerdiebstahl im Mahrweg in Großen-Linden zu verhindern. Zwei unbekannte Jugendliche machten sich Mittwochabend gegen 19.15 Uhr an einer Piaggio zu schaffen. Als eine Nachbarin des Eigentümers den Diebstahl beobachtete, flüchteten die Jungs. Die Täter waren zwischen 15 und 17 Jahren alt und etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß. Einer trug einen Motorcrosshelm. Wer hat den Diebstahl ebenfalls beobachtet? Wem sind die beschriebenen Jugendlichen im Mahrweg oder in der Nähe ebenfalls aufgefallen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Kennzeichen weg

Auf das Kennzeichen eines Wohnwagenanhängers hatte es ein Dieb in der Margaretenhütte abgesehen. Der Unbekannte montierte das Nummernschild des Anhängers zwischen 17.45 Uhr am Dienstag und 16.30 Uhr am Mittwoch ab. Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des Kennzeichens (GI-FL 472) nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Erst berauscht gefahren, dann Beamte beleidigt

Nachdem ein 52-jähriger Mann im Stadtgebiet Gießen alkoholisiert unterwegs war, beleidigte dieser die Beamten mehrfach. Den Polizisten fiel der Kradfahrer in der Nacht zu Mittwoch im Wiesecker Weg auf. An seinem Fahrzeug war kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Bei der Kontrolle des Fahrers ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Nachdem das Display des Alkoholtesters stattliche 1,76 Promille anzeigte, wollten die Ordnungshüter den Trunkenbold zu einer Blutprobe mit auf die Wache nehmen. Dabei sperrte er sich vehement und provozierte bzw. beleidigte die Beamten mehrfach. Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel und das Versicherungskennzeichen sicher. Nach der Blutentnahme durfte der 52-Jährige die Wach wieder verlassen.

Gießen: Unfallflucht in der Marburger Straße

Ein Unbekannter touchierte am Dienstag zwischen 11.00 Uhr und 11.55 Uhr in der Marburger Straße (Höhe 13) einen geparkten Mazda. Als die Besitzerin zu ihrem blauen Mazda 2 zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Bei Parkmanöver Toyota touchiert

Vermutlich in einer Tiefgararge am Berliner Platz touchierte am Mittwoch ein Unbekannter bei einem Parkmanöver zwischen 5.40 Uhr und 18.00 Uhr einen geparkten Toyota. Zwischen 5.40 Uhr und 18.00 Uhr beschädigte der Unbekannte den grauen Aygo auf der rechten Fahrzeugseite und fuhr davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Bus touchiert Opel und fährt weg

Am Montag zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter mit einem Bus in der Gnauthstraße einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Opel Karl. Der unbekannte Fahrer stieg aus, schaute nach dem Schaden und fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Der Unbekannte Busfahrer trug eine Kappe und fuhr einen Linienbus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Daimler beschädigt

Zwischen Montag 16.00 Uhr und Mittwoch 12.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter offenbar beim Ein-bzw. Ausparken in der Sudetenlandstraße (Höhe 14) einen geparkten grauen Daimler B200 an der hinteren Stoßstange. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

B49/Fernwald: Vorfahrt missachtet

Donnerstagfrüh gegen 6.10 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann in einem VW die Kreisstraße 157 und beabsichtigte auf die Bundesstraße 49 in Richtung Gießen abbiegen. Dabei übersah der VW-Fahrer offenbar den Daimler eines 26-Jährigen, der auf der B49 von Reiskirchen kommend in Richtung Gießen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 26-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell