POL-PDLD: Drogenfund nach kurzer Verfolgungsjagd

Bellheim/ Rülzheim (ots) - Am Dienstagmorgen führten Germersheimer Polizisten gleich zwei Geschwindigkeitskontrollen durch. Im Zeitraum von 09-10 Uhr wurde der Verkehr in der Postgrabenstraße in Bellheim überwacht. Hier waren insgesamt acht Autofahrer zu schnell unterwegs. Bei einer weiteren Kontrolle in der Friedhofstraße in Rülzheim wurden nochmal vier "Temposünder" verwarnt. Rückfragen bitte an: ...

