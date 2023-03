POL-HI: Unbekannte stehlen Toyota in Drispenstedt

Hildesheim (ots) - Sarstedt - Heisede (TKO) In der Nacht von Freitag, den 03.03.23, 20.00 Uhr bis Samstag, den 04.03.23, 09.00 Uhr, ist es in Sarstedt und Heisede zu insgesamt 12 Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen gekommen. Namentlich nicht bekannte Täter zerkratzten in den Straßen Am Bruchgraben, In der Peulen, Altes Dorf, Wellweg, Richard-Strauss-Straße, Am ...

