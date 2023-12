Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Unbekannter bricht auch in Cafe ein

Korbach (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag kam es In der Bad Wildunger Brunnenallee zu einem Einbruch in ein Hotel (Pressemitteilung vom 14.12.20123, 11.53 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44150). Im Laufe des heutigen Vormittags wurde ein weiterer Einbruch gemeldet.

Der wahrscheinlich selbe Täter brach auch in ein Cafe in der Brunnenallee ein, blieb dabei aber ohne Beute. Der Täter schlug eine Scheibe ein und gelangte so in das Gebäude. Hier versuchte er eine verschlossene Tür zu den Gasträumen aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

