POL-ME: 19-Jähriger von Trio beraubt - Polizei nimmt 21-Jährigen auf frischer Tat fest - Ratingen - 2306028

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend, 07.06.2023, wurde ein 19-Jähriger von einem Trio in Ratingen beraubt. Die Polizei konnte einen der Tatverdächtigen, einen 21-jährigen Ratinger, auf frischer Tat festnehmen.

Das war geschehen:

Gegen 22:30 Uhr durchquerte ein 19-jähriger Ratinger einen Innenhof zwischen der Brandenburger Straße und der Stendaler Straße. Dort traf er auf drei junge Männer, die ihn ansprachen und bedrohten. Der Ratinger flüchtete zunächst vor dem Trio, wurde jedoch von ihnen auf der Brandenburger Straße gestellt und durch mehrere Schläge und Tritte verletzt. Zudem bedrohte einer der Tatverdächtigen den Geschädigten mit einem Messer und erbeutete die Geldbörse des 19-Jährigen. Nachdem dieser leicht verletzt von der Tatörtlichkeit fliehen konnte, alarmierte er anschließend die Polizei.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte ein 21-jähriger Ratinger durch Polizeibeamte in Tatortnähe gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Beamten brachten den kriminalpolizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Ratinger zur Polizeiwache und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Da ein auf der Wache durchgeführter Atemalkoholtest mit 1,3 Promille (0,66 mg/l) positiv verlief, ordneten die Beamten zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an.

Eine Fahndung nach den zwei weiteren flüchtigen Tatverdächtigen verlief leider ergebnislos.

Einer der flüchtigen Tatverdächtigen kann folgendermaßen beschrieben werden:

- südländisches Erscheinungsbild - circa 16 bis 17 Jahre alt - kräftige Statur - circa 1,65 m bis 1,70 m groß - zur Tatzeit mit einem roten Kapuzenpullover bekleidet

Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte die entwendete Geldbörse des Geschädigten in Tatortnähe aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen im Bereich der Brandenburger Straße / Stendaler Straße tätigen können, sich jederzeit bei der Polizeiwache Ratingen, Telefon: 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

