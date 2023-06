Polizei Mettmann

POL-ME: Geldautomat gesprengt - die Polizei ermittelt - 2306027

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 08. Juni 2023, haben bislang noch unbekannte Täter einen Geldautomaten in einem Geschäftshaus in Monheim am Rhein gesprengt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 02:20 Uhr wurden Anwohner der Straße Rathausplatz wegen einer lauten Explosion aus ihrem Schlaf gerissen. Mehrere Männer flohen zu diesem Zeitpunkt aus einer erheblich zerstörten Bankfiliale und flüchteten anschließend unter anderem in einem dunklen hochklassigen SUV mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Opladener Straße.

Alarmierte Polizeibeamte konnten die flüchtigen Tatverdächtigen trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr antreffen.

Erste Ermittlungen am Tatort ergaben, dass die im Erdgeschoss des Geschäftshauses befindliche Filiale erheblich beschädigt war: So waren neben der Eingangstür auch Schaufenster des Geschäftsraumes aufgrund der Wucht der Detonation zerstört worden. Im Inneren der Bank war die Deckenverkleidung zum Teil herabgefallen und der Geldautomat war stark beschädigt.

Wie hoch der entstandene Sach- und Beuteschaden ist, ist aktuell noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Experten der Kriminaltechnischen Untersuchungsstelle haben intensive Maßnahmen zur Spurensuche und -sicherung eingeleitet. Ob die Explosion mittels Gas oder einem Festsprengstoff herbeigeführt wurde, wird aktuell noch geprüft.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594 6350, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell