POL-ME: 58-jähriger Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Haan - 2306029

Am Mittwochabend, 07. Juni 2023, wurde ein 58-Jähriger bei einem Alleinunfall mit seinem Fahrrad in Haan schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war geschehen:

Gegen 18 Uhr befuhr ein 58-jähriger Haaner auf seinem Herrenfahrrad die Bahnhofstraße in Richtung Hilden. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen sprang in Höhe der Hausnummer 21 die Fahrradkette ab, so dass der Haaner die Kontrolle über sein Rad verlor und zu Boden stürzte.

Der 58-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, wurde durch den Sturz so schwer verletzt, dass alarmierte Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen mussten.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bahnhofstraße zeitweilig in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

