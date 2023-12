Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Autowerkstatt eingebrochen

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen gewaltsam in eine Werkstatt in der Römhilder Straße in Hildburghausen ein und entwendeten einen Computer samt Monitor. Durch das gewaltsame Eindringen entstand an der Werkstatt ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0322521/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

