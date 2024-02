Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (66/2024) Auf nasser Straße in den Gegenverkehr - Zwei Menschen bei Zusammenstoß auf B 80 verletzt, Unfallursache noch unklar

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Bundesstraße 80

Montag, 12. Februar 2024, gegen 09.20 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Beim Frontalzusammenstoß zweier PKW sind am Montagvormittag (12.02.24) auf der B 80 zwischen Hann. Münden-Hedemünden und Hann. Münden die beiden Fahrer verletzt worden. Die 71-jährigen Männer aus Hann. Münden und dem Landkreis Eichsfeld wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. An ihren Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe musste die B 80 für die erforderlichen Fahrbahnreinigungsarbeiten bis gegen 12.50 Uhr gesperrt bleiben.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist noch unklar. Nach ersten Ermittlungen geriet der 71-Jährige aus dem Landkreis Eichsfeld etwa in Höhe der Abzweigung nach Laubach mit seinem Hyundai in einer Rechtskurve auf regennasser Straße aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW Polo des gleichaltrigen Hann. Mündeners.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell