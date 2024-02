Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (63/2024) Einbruch in Göttinger Kleingarten-Vereinsheim - Schadenshöhe unbekannt

Göttingen (ots)

Göttingen, Hannoversche Straße

Nacht zu Montag, 12. Februar 2024

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Einbruch in das Vereinsheim eines Kleingartenvereins an der Hannoverschen Straße in Göttingen ist in der Nacht zum Montag (12.02.24) ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Den ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter durch eine aufgehebelte Tür in das Gebäude ein und durchsuchten es nach möglichem Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell