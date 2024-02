Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (61/2024) Erheblicher Sachschaden durch Vandalismus in Göttinger Studentenwohnheim Ende Dezember - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Göttingen, Robert-Koch-Straße

Zwischen dem 24. und 31.12.2023

GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte haben in der letzten Dezemberwoche (24. bis 31.12.23) in einem Göttinger Studentenwohnheim in der Robert-Koch-Straße einen immensen Sachschaden in Höhe von geschätzt ca. 27.000 Euro angerichtet. Ersten Ermittlungen zufolge drehten die Täter im 4. Obergeschoss mehrere Wasserhähne auf und ließen das Wasser anschließend ungehindert laufen. Infolgedessen wurde die Notstromversorgung (Akkus) der Sicherheitsbeleuchtung des Wohnheimes beschädigt.

Darüber hinaus schmierten die Sachbeschädiger im Gebäude diverse unleserliche Graffiti.

Von den Verursachern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell