POL-FR: Bad Krozingen: Auffahrunfall auf der B3 - zwei Fahrer verletzt

Freiburg (ots) - Am Dienstagnachmittag, 17.10.2023, gegen 15.15 Uhr betrat eine männliche Person den Verkaufsraum eines Lebensmitteldiscounters in der Grünestraße in Herbolzheim und begab sich in den Kassenbereich. Dort richtete er eine Pistole auf die Kassiererin und forderte die Herausgabe des Kasseninhaltes. Nachdem ihm einige Geldscheine ausgehändigt wurden ...

mehr