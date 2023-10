Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Raubüberfall auf Lebensmitteldiscounter - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 17.10.2023, gegen 15.15 Uhr betrat eine männliche Person den Verkaufsraum eines Lebensmitteldiscounters in der Grünestraße in Herbolzheim und begab sich in den Kassenbereich. Dort richtete er eine Pistole auf die Kassiererin und forderte die Herausgabe des Kasseninhaltes. Nachdem ihm einige Geldscheine ausgehändigt wurden verließ er das Geschäft und flüchtete zu Fuß.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 185 cm groß - ca. 30-35 Jahre alt - Glatze - Tattoos am rechten Arm - dunkle Kleidung - weiße Schuhe - sprach hochdeutsch - silberfarbene Pistole - trug während der Tat ein rotes Halstuch vor dem Gesicht

Bei der anschließend eingeleiteten Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen übernommen und konnte heute einen 34-jährigen Tatverdächtigen identifizieren und mit Unterstützung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz in Herbolzheim vorläufig festnehmen. Inwieweit der Festgenommene, bei dem es sich um einen deutschen Staatsangehörigen handelt auch für andere Straftaten in Betracht kommt, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) sucht Zeugen, die die Tathandlung beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell