POL-BOR: Gronau - Zwei Einsätze für Feuerwehr und Polizei

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Schlossstraße; Tatzeit: Nacht zum Sonntag, 08.10.23 Auf dem "Kirmesplatz" in Ahaus (Schlossstraße) riss ein noch unbekannter Täter von mindestens zwei Fahrzeugen die Heckscheibenwischer ab. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F. Rentmeister Telefon: 02861-900-2222 ...

mehr