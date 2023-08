PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdiebe erbeuten Bargeld +++ Lexus geklaut +++ Rollator aus Treppenhaus gestohlen +++ Einbruch in Mehrparteienhaus

Hofheim (ots)

1. Trickdiebe erbeuten Bargeld,

Eschborn, Schwalbenweg, Donnerstag, 09:50 Uhr

(kd)Am Donnerstagmorgen waren Trickdiebe in Eschborn erfolgreich. Die zwei männlichen Täter gaben sich als Handwerker aus und überzeugten die 84-jährige Geschädigte davon Reparaturabreiten auf dem Dach ihres Wohnhauses vornehmen zu müssen. Als die Geschädigte die Täter ins Haus ließ, lenkte einer der beiden die Frau im Erdgeschoss ab, während der andere das Obergeschoss nach Wertsachen durchsuchte. Nachdem die Diebe das Haus wieder verlassen hatten, stellte die 84-Jährige das Fehlen einer Ledergeldbörse mit circa 5.000 Euro Bargeld fest. Den Täter, der sie abgelenkt hat, schätzte die Geschädigte auf ungefähr 50 Jahre und 180 cm groß. Er sei kräftig gebaut und mit einer Basecap, braunen Strickjacke mit Wildledereinsätzen und einer hellen Hose bekleidet gewesen. Er habe eine große Sonnenbrille getragen und mit rheinländischen Akzent gesprochen. Den zweiten Täter beschrieb sie als circa 160 cm groß, kräftig gebaut und ebenfalls mit Basecap bekleidet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

2. Lexus geklaut,

Bad Soden am Taunus, Bismarckstraße, Mittwoch, 09.08.2023, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 10.08.2023, 16:00 Uhr

(kd)In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag haben Unbekannte in Eschborn einen weißen Lexus gestohlen. Das Fahrzeug mit der Modellbezeichnung RX450H war in der Bismarckstraße in einer Tiefgarage geparkt. Der oder die Täter gelangten in die Garage und entwendeten das Fahrzeug, an welchem das Kennzeichen MTK-UA 101 angebracht war. Die Diebe entkamen unerkannt mit ihrer Beute im Wert von circa 60.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

3. Rollator aus Treppenhaus gestohlen,

Okriftel, Rosselstraße, Donnerstag, 10.08.2023, 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(kd)Besonders rücksichtslos waren Diebe in Okriftel als sie am gestrigen Tag einen Rollator stahlen. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Treppenhaus eines Mehrparteienhauses und entwendeten den Rollator eines 73-Jährigen, welcher diesen üblicherweise vor seiner Wohnungstür stehen lässt. Die Täter flüchteten unerkannt mit ihrer Beute im Wert von circa 250 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

4. Einbruch in Mehrparteienhaus - Buttersäure ausgeschüttet, Hattersheim, Eddersheim, Siegfriedring, Samstag, 05.08.2023, 10:00 Uhr bis Freitag, 11.08.2023, 09:25 Uhr

(he)In Eddersheim kam es im Zeitraum von Samstag, dem 05.08.2023 bis Freitag, 11.08.2023, 09:25 Uhr zu einem Einbruch in ein unbewohntes Mehrparteienhaus, bei dem der oder die Täter Buttersäure in mehreren Innenräumen ausschütteten. Heute, gegen 09:30 Uhr wurde der Polizei der Einbruch gemeldet und eine Streife zum Tatort entsandt. Vor Ort stellte diese fest, dass eine Balkontür gewaltsam geöffnet worden war. Im Innern des Gebäudes wurde den ersten Erkenntnissen zufolge Buttersäure auf dem Boden gekippt. Da es sich um ein unbewohntes Gebäude handelt, wurde nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Da das Gebäude zukünftig als Unterkunft für Geflüchtete genutzt werden soll und ein entsprechender Zusammenhang zur Tat zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, hat das Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten die Ermittlungen übernommen. Spurensicherungsmaßnahmen wurden durchgeführt. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise zu der Tat.

