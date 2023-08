PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fußgänger schwer verletzt +++ Einbrecher durchsuchen Haus +++ Wohnungseinbruch +++ Scheinwerfer gestohlen +++ Rollerfahrer schwer verletzt +++ Räder gestohlen +++ Unfallflucht

Hofheim (ots)

1. Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Schwalbach am Taunus, Ostring Mittwoch, 09.08.2023, 15:30 Uhr

(kd)Am Mittwochnachmittag ist in Schwalbach ein Autofahrer in ein geparktes Auto gefahren und hat zwei Fußgänger zum Teil schwer verletzt. Der 22-Jährige aus dem Main-Taunus-Kreis befuhr mit seinem Mitsubishi den Ostring, als er offenbar aus Unachtsamkeit in ein geparktes Auto fuhr. Dieses schob er auf ein weiteres geparktes Fahrzeug auf. Im Bereich zwischen den Fahrzeugen befanden sich zwei Fußgänger, welche durch den Zusammenprall zu Boden geworfen wurden. Eine 58-Jährige aus Schwalbach wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Eine 45-jährige Schwalbacherin wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

2. Einbrecher durchsuchen Haus während Bewohner schlafen, Hofheim, Bienerstraße, Mittwoch, 09.08.2023, 01:00 Uhr bis 07:30 Uhr

(kd)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Hofheim eingebrochen. Während die Bewohner schliefen verschafften sich die Einbrecher Zugang zum Haus durch die unverschlossene Haustür. Sie durchsuchten das Haus nach Wertsachen und entwendeten eine Armbanduhr und mehrere Elektrogeräte im Wert von ungefähr 7.500 Euro. Anschließend entkamen sie unerkannt aus der Haustür. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Wohnungseinbruch in Schwalbach,

Schwalbach am Taunus, Rheinlandstraße, Samstag, 29.07.2023, 02:00 Uhr bis Montag, 07.08.2023

(kd)Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner und brachen in der vergangenen Woche in eine Wohnung in Schwalbach ein. Der oder die Täter begaben sich auf die rückwärtige Seite eines Mehrfamilienhauses und hebelten dort die Terrassentür einer Wohnung auf. Anschließend durchwühlten sie die Wohnung nach Wertgegenständen. Die Einbrecher stahlen einen E-Scooter im Wert von circa 500 Euro und 1.500 Euro Bargeld. Danach flüchteten sie unerkannt durch die Wohnungstür und nahmen den Wohnungsschlüssel und einen Fahrzeugschlüssel mit. An der Terrassentür hinterließen die Täter einen Schaden von schätzungsweise 500 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

4. Diebe stehlen Scheinwerfer und hinterlassen hohen Sachschaden, Hofheim, Reifenberger Straße, Samstag, 05.08.2023, 12:00 Uhr bis Sonntag, 06.08.2023, 19:00 Uhr

(kd)Auf einem Parkplatz eines Autohauses in Hofheim haben am vergangenen Wochenende Diebe mehrere Scheinwerfer aus drei Fahrzeugen ausgebaut und dabei hohen Schaden angerichtet. Der oder die unbekannten Täter machten sich auf dem Parkplatz eines Autohauses an drei Porsche zu schaffen und bauten die Scheinwerfer im Gesamtwert von circa 20.000 Euro aus. Bei dem unsachgemäßen Ausbau beschädigten sie die Fahrzeuge, sodass ein Sachschaden von ungefähr 15.000 Euro entstand. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich bei der Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

5. Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt, Flörsheim, Hauptstraße, Mittwoch, 09.08.2023, 20:30 Uhr

(kd)Am Mittwochabend fuhr ein Rollerfahrer in Flörsheim in ein geparktes Auto und verletzte sich hierbei schwer. Der 63-jährige Flörsheimer befuhr mit einem 50er-Roller die Hauptstraße als er, aus bisher ungeklärter Ursache, mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug kollidierte. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Da sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Alkoholkonsum ergaben wurde eine Blutentnahme angeordnet.

6. Räder von Fahrzeug geklaut,

Hattersheim, Lindenstraße, Mittwoch, 09.08.2023, 04:30 Uhr bis 10:30 Uhr

(kd)In den frühen Mittwochmorgenstunden haben Unbekannte in Hattersheim alle vier Reifen von einem Audi gestohlen. Die Besitzerin hatte das Fahrzeug in der Lindenstraße in der Nähe des Bahnhofs abgestellt. Im Zeitraum zwischen 04:30 Uhr bis 10:30 Uhr haben die Diebe alle vier Räder des Fahrzeuges demontiert und entwendet. Die Räder hatten einen Wert von circa 500 Euro. Durch das Abstellen des Fahrzeuges ohne Räder verursachten die Diebe einen Schaden von schätzungsweise 400 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

7. Unfallflucht mit verletzter Person in einer Baustelle, Main-Taunus-Kreis, B8, Bereich Bad Soden, Richtung Königstein, Mittwoch, 09.08.2023, 21:40 Uhr

(my)Am Mittwochabend befuhr ein weißer SUV mit einem männlichen Fahrzeugführer die derzeit teilweise gesperrte B8 von Kelkheim in Richtung Königstein. Der aktuell noch unbekannte Fahrer missachtete vorsätzlich die Absperrmaßnahmen, indem dieser auf Höhe der Abfahrt zur Altenhainer Straße versuchte, zwischen den auf der Straße positionierten Warnbaken und der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand hindurchzufahren. Zum Zeitpunkt des riskanten Fahrmanövers befand sich ein Mitarbeiter der Verkehrssicherung innerhalb der Absperrung und wurde durch den linken Außenspiegel des PKW erfasst. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich am Arm. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Königstein. Bei dem E-Auto soll es sich um einen weißen SUV, ggf. Marke Peugeot oder Citroen mit einem amtlichen Kennzeichen der Stadt Offenbach (OF) handeln. Zudem beinhaltet das Kennzeichen hinter dem Ziffernblock ein großes E, welches auf ein Elektrofahrzeug hinweist. Es soll eine männliche Person am Steuer gesessen haben und das Fahrzeug war mit mehreren Personen besetzt. Der regionale Verkehrsdienst des Maines-Taunus-Kreises nimmt Hinweise zum Sachverhalt unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

