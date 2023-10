POL-BOR: Borken - Einbruch in Büroraum

Borken (ots) - Tatort: Borken, Kock-und-Hunger-Weg; Tatzeit: 07.10.23, zwischen 23.30 Uhr und 23.45 Uhr; Am Samstagabend drangen Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus ein und hebelten mehrere Kellertüren auf. Angaben über mögliche Tatbeute liegen noch nicht vor. Der oder die Täter hatten in auf Kipp stehendes Fenster aus den Angeln gehoben und konnten so in das Haus ...

