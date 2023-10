Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch auf der Bruktererstraße

Bocholt (ots)

Tatzeit: zwischen 06.10.23, 08.00 Uhr, und 07.10.23, 12.00 Uhr; Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Freitag- und Samstagmorgen in ein Wohnhaus an der Bruktererstraße ein, indem sie die Kellertür aufhebelten. Mehrere Schränke wurden durchsucht. Angaben zur möglichen Tatbeute liegen noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

