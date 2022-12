POL-AA: Crailsheim/Kreßberg: Personensuche - Polizeihubschrauber im Einsatz

Aalen (ots) - Fellbach: Vorfahrt missachtet Am Kreisverkehr bei den Einmündungen Tournonstraße und Postweg ereignete sich am Dienstag kurz vor 9 Uhr ein Unfall. Eine 41-jährige Kia-Fahrerin fuhr dort in den Kreisel ein ohne auf die Vorfahrt eines Ford-Fahrers zu achten. Beim Zusammenstoß blieben die Insassen unverletzt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ...

