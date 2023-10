Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Autofahrer fällt Telefonmast

Freiburg (ots)

Ein 18-jähriger Autofahrer kam mit einem gleichaltrigen Beifahrer am Dienstag, 17.10.2023 gegen 20:55 Uhr auf der K6563 auf der Fahrt von Tiefenstein in Richtung Unteralpfen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Nach bisherigem Kenntnisstand wollte der Fahrer bei nicht angepasster Geschwindigkeit einem Hindernis auf der Fahrbahn ausweichen. Dabei brach das Fahrzeug aus und prallte gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Telefonmasten. Der Mast brach durch die Kollision. Das Fahrzeug kam anschließend an einer Böschung zum Stehen und wurde ebenfalls beschädigt.

Der 18-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Beifahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell