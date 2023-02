Gerolstein (ots) - Am 31.01.2023 gegen 11:00 Uhr begab sich ein 44-jähriger wohnsitzloser Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein in das Gebäude der VGV und stieß die Eingangstüre mit einer solchen Wucht auf, dass diese beschädigt wurde. Gegen den 44-Jährigen bestand ein Hausverbot, so dass er sich nun wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung rechtfertigen ...

mehr