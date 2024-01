Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Kreuzung B42, Berggärtenstraße

Brunnenstraße

Neuwied (ots)

Am Mittwochmorgen kam es an einer Kreuzung der B42 in Neuwied zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Eines der beiden Pkws fuhr trotz roter Lichtzeichenanlage in die Kreuzung ein, sodass es zu einer Kollision mit einem kreuzenden Fahrzeug kam. Eine 68-jährige Pkw-Führerin wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell