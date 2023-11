Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Feuer im Lagerraum eines Restaurants ausgebrochen

Lingen (ots)

Gestern Abend gegen 23.55 Uhr wurde von einem Bürger Rauch in einem Lagerraum eines Restaurants in der Straße Konrad-Adenauer-Ring entdeckt. Dieser alarmierte daraufhin die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen welcher im hinteren Bereich des Lagerraums festgestellt wurde. Über dem Restaurant befindet sich eine Wohnung, in der zu diesem Zeitpunkt eine Familie mit zwei Kleinkindern wohnt. Diese wurden aufgrund der Rauchgasentwicklung zunächst vor Ort medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache wird derzeit noch ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell