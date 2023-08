Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

FW Lüchow-Dannenberg: Neue Einsatzfahrzeuge an die Ortsfeuerwehr Jameln übergeben +++ Samtgemeinde investiert rund 400.000 EUR +++ das Land unterstützt mit 50%

Lüchow-Dannenberg (ots)

Jameln (SG Elbtalaue/Ldkrs. Lüchow-Dannenberg)/hbi

Die Modernisierung der Feuerwehren in der Samtgemeinde Elbtalaue schreitet mit großen Schritten voran. Am vergangenen Samstag konnte die Feuerwehr Jameln zwei neue Einsatzfahrzeuge im Gesamtwert von rund 400.000 EUR in Empfang nehmen. Jameln war schon immer ein guter Standort für Einsatzfahrzeuge, betont Ortsbrandmeister Joachim Klatt in seiner Ansprache. Die Fahrzeuge wurden hier schon immer gut gepflegt und halten deshalb überdurchschnittlich lange. Das wird an der Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportwagens (MTW) besonders deutlich. Der gebraucht gekaufte Opel Vivaro löst den 44 Jahre alten VW-Transporter ab.

Auch wenn der Neue in schneeweiß noch nicht als Feuerwehrauto erkennbar ist, wurde die Übergabe vollzogen - die Umrüstung mit Sondersignalanlage, Funktechnik und entsprechender Folierung wird in den nächsten Tagen erfolgen. Samtgemeinde-Bürgermeister Jürgen Meyer bedankte sich besonders bei den Verantwortlichen des Fördervereins der Feuerwehr Jameln, die die Anschaffung des MTW mit einer Spende von 2.500 EUR unterstützten. Holger Bannöhr, stellv. Gemeindebrandmeister in der Samtgemeinde-Elbtalaue betonte die besondere Wichtigkeit des MTW, denn diese Fahrzeuge bilden nach seinen Worten das stabile Rückgrat in den Feuerwehren: Material- und Mannschaftstransport, aber auch die besonders wichtige Nachwuchsarbeit ist ohne MTW gar nicht leistbar. Im Mittelpunkt des Tages stand aber ein größeres Auto: nach mehr als 30 Jahren erhielt die Feuerwehr Jameln ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF) auf einem Mercedes-Benz Unimog-Fahrgestell. Insgesamt drei Jahre dauerte die Beschaffung von der Ausschreibung bis zur Auslieferung. Besonders Henrik Peters hat sich bei der Entwicklung und Planung des Fahrzeuges besonders engagiert und tatkräftig an der Umsetzung mitgewirkt. Die knapp 360.000 EUR Anschaffungskosten haben sich absolut gelohnt, taten aber auch "nicht ganz so weh", wie der Samtgemeinde-Bürgermeister betonte. Er dankte dem Land Niedersachsen - von dort hat man sich mit 200.000 EUR an den Kosten beteiligt. Bannöhr betonte, dass man mit diesem Fahrzeug die Schlagkraft der Feuerwehr Jameln deutlich erhöht das - dies sei nicht nur in Jameln sondern kreisweit von besonderer Bedeutung. Das Fahrzeug wurde von der Firma Schlingmann auf einem hochgeländegängigen Mercedes-Benz Unimog Fahrgestell aufgebaut. Es ist daher besonders gut für die Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden geeignet, was sich auch an der Ausrüstung zeigt. Aus der Mannschaftskabine heraus lässt sich eine Dachluke öffnen, auf dem Dach liegt ein Schnellangriff parat - so kann auch während der Fahrt aus der geschützten Kabine heraus gelöscht werden. Schutz wird bei diesem Fahrzeug besonders großgeschrieben: die offen liegenden Leitungen sind alle mit einer speziellen Hitzeschutzisolation versehen, damit das Fahrzeug auch in brenzligen Situationen einsatzbereit bleibt. Unter der vorderen Stoßstange ist ein Sprühbalken angesetzt, um das Fahrzeug vor Hitze und Feuer, vor allen Dingen bei Bodenfeuern, zu schützen.

Das Fahrzeug ist mit einem 3.000 Liter-Wassertank ausgestattet, die fest eingebaute Pumpe kann bis zu 2.000 Liter Wasser pro Minute bei 10 bar fördern. Dabei kann diese Pumpe auch komplett vom Fahrersitz aus bedient werden. Neben der üblichen feuerwehrtechnischen Beladung ist spezielles Equipment zur Waldbrandbekämpfung auf dem Unimog verlastet. So werden 100m D-Schlauch nebst dazugehörigen Armaturen mitgeführt. Mit diesen dünnen Schläuchen ist es möglich, mit verhältnismäßig wenig Wasser, Vegetationsbrände effektiv zu bekämpfen. Drei Löschrucksäcke und zwei besondere Handwerkzeuge für die Bodenarbeit im Wald (sog. "Gorgui-Tools") ergänzen die Ausstattung. Für die Arbeit bei Dunkelheit ist das Fahrzeug mit einem leistungsstarken Lichtmast ausgerüstet. Diese Stärke konnte das Fahrzeug bereits beim Brandeinsatz am Dannenberger Gymnasium im Mai dieses Jahres voll ausspielen, wie Bannöhr bei der Übergabe betonte. Annemarie Gröning, Bürgermeisterin der Gemeinde Jameln bedankte sich bei allen Einsatzkräften für ihr Engagement, aber auch bei der Samtgemeinde für die tolle Ausstattung der Feuerwehr und versorgte die anwesenden Kinder mit Eis.

Infos zum Fahrzeug:

Tanklöschfahrzeug 3.000 Liter (TLF 3000) Mercedes-Benz Unimog U5023 (Allrad, Hochgeländegängig) Motorleistung: 230 PS, Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h Wasserdurchfahrtshöhe 800 mm Aufbau: Fa. Schlingmann Feuerwehrtechnische Details: Besatzung: ein Trupp 1/2 (gesamt: 3) Löschwassertank mit 3.000 l Inhalt feste Pumpe: FPN 10-2000 (max. 2000 l/min bei 10 bar) Lichtmast Dachluke, Schnellangriff Dach Sprühbalken Front Waldbrandausrüstung: 100 Meter D-Schlauch, 3 Löschrucksäcke, 2 Gorgui-Tools Hitzeschutzpaket (Isolierte Leitungen)

