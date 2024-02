POL-GÖ: (64/2024) Erneut Räder in Göttinger Gebäudekomplex sichergestellt

Göttingen (ots) - Göttingen, Hannoversche Straße Nacht zu Montag, 12. Februar 2024 GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Einbruch in das Vereinsheim eines Kleingartenvereins an der Hannoverschen Straße in Göttingen ist in der Nacht zum Montag (12.02.24) ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Den ...

mehr