Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfall Kreuzung Richard-Wagner-Straße/Saarbrücker Straße

Homburg (ots)

Am 16.10.2023, gegen 10:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Richard-Wagner-Straße/Saarbrücker Straße in Homburg zu einem Unfall zwischen einem roten Mercedes Transporter und einem blauen VW Touran. Die beiden Fahrzeuge befuhren hintereinander die Richard-Wagner-Straße in Fahrtrichtung Saarbrücker Straße. An der rot zeigenden Lichtzeichenanlage hielten beide Fahrzeuge hintereinander an. Hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Am roten Transporter entstand Sachschaden an der Heckstoßstange, an dem blauen VW entstand Sachschaden an der Frontstoßstange.

Aufgrund widersprüchlicher Angaben zum Unfallhergang werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, gebeten, sich bei der Polizei Homburg (06841-1060) zu melden.

