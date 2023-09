Polizei Paderborn

POL-PB: Kleintransporter brennt auf Diebesweg

Bild-Infos

Download

Paderborn-Marienloh (ots)

(mb) Knapp zwei Stunden musste am Donnerstagabend der Diebesweg im Bereich der B1-Brücke wegen eines brennenden Kastenwagens gesperrt werden.

Gegen 17.55 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann mit einem Fiat Scudo auf der B1 in Richtung Paderborn. Er fuhr an der Anschlussstelle Diebesweg ab. Bei Abbiegen auf den Diebesweg bemerkte er Rauch aus dem Motoorraum. Er hielt den Kleintransporter noch auf der B1-Überführung an und stieg aus. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Ein anderer Autofahrer alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Brücke über die B1 musste zwischen den Auf- und Abfahrten gesperrt werden. Das brennende Fahrzeug löschte die Feuerwehr. An dem Kleintransporter entstand Totalschaden. Der Wagen wurde mit einem Autotransporter abgeholt. Auch der Straßenbelag sowie die Leitplanken wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Als Brandursache geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell