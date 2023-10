Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am 16.10.2023, gegen 15:10 Uhr, kam es im Bereich des KBBZ in der Fernstraße in Neunkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht. Das geschädigte Fahrzeug, ein grauer Subaru Forester mit Homburger Kreiskennzeichen, war hierbei am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung des dortigen Kreisverkehrs abgestellt, als ein unfallverursachendes Fahrzeug dieses im Vorbeifahren in gleicher Fahrtrichtung streifte. Im Anschluss setzte der unfallverursachende Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell