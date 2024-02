Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (68/2024) Einbruch in Wohnhaus in Klein Lengden - Zeugen für Tat am frühen Mittwochabend gesucht

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Ortsteil Klein Lengden, Lange Hecke Mittwoch, 14. Februar 2024, zwischen 18.45 und 20.20 Uhr

KLEIN LENGDEN (jk) - Aus einem Einfamilienhaus in der Straße "Lange Hecke" in Klein Lengden (Landkreis Göttingen) haben unbekannte Einbrecher am Mittwoch (14.02.24) in der Zeit zwischen 18.45 und 20.20 Uhr Schmuck und Bargeld gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter durch ein aufgebrochenes Fenster in das Haus ein und durchsuchten danach alle Räume.

Die Polizei Duderstadt bittet Zeugen oder Anwohnende, denen am frühen Mittwochabend im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon 05527/8461-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell