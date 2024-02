Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 15.02.2024: Unfall an A2- Auffahrt, Fahrerin leicht verletzt

Peine (ots)

Ein VW Golf kollidierte mit einem LKW. Die VW-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am 15.02. gegen 09:15 Uhr wollte eine 38-jährige VW-Fahrerin an der Anschlussstelle Peine-Ost auf die A2 in Richtung Hannover auffahren. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden LKW zusammen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt, sie wurde zunächst von Ersthelfern versorgt und anschließend vom Rettungsdienst übernommen. Sie kam ins Klinikum Peine. Der 58-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten schwer beschädigt abgeschleppt werden. Die Straße war zeitweise gesperrt.

