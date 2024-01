Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schwerer Raub in Hotel

Frankenthal (ots)

Zwei bislang Unbekannte drangen am 11.01.2024, gegen 1:20 Uhr, in ein Hotel in der Rheinstraße in Frankenthal ein. Sie begaben sich in eines der oberen Stockwerke, traten eine Zimmertür ein und bedrohten den darin schlafenden 27-jährigen Gast mit einem Messer. Zudem schlugen sie mehrfach auf ihn ein. Sie durchsuchten das Zimmer und flüchteten schließlich mit einer Playstation des 27-Jährigen und einem Fernseher des Hotels. Der Gast wurde leicht verletzt. Insgesamt dürfte sich die Schadenshöhe auf etwa 1.500 Euro belaufen.

Die Unbekannten konnte der 27-Jährige wie folgt beschreiben: Zwischen 1,75 m und 1,80m groß, ca. 25 Jahre alt, beide hatten dunkle Kleidung, vermutlich Jogginghosen, Schals und Mützen an.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell