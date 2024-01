Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hinweise erbeten - Exhibitionist im Ebertpark

Ludwigshafen (ots)

Eine 46-jährige Spaziergängerin wurde am Ausgang des Ebertparks (Erzbergerstraße) am 10.01.2024 gegen 13 Uhr, von einem Unbekannten aus einem silbernen Lieferwagen heraus angesprochen und nach dem Weg gefragt. Im Weiteren forderte der Mann sie auf, in das Fahrzeug einzusteigen. Als sie daraufhin weiterging, bog er mit dem Lieferwagen vor ihr ab und hielt unmittelbar vor der 46-Jährigen an. Durch das Beifahrerfenster konnte sie sehen, dass der Mann seine Hose geöffnet hatte und an seinem Glied manipulierte. Den Mann konnte sie wie folgt beschreiben: Etwa 35-40 Jahre alt, kräftig, mittelgroß, braune Haare, Zahnlücke oben rechts. Der Lieferwagen habe eine tschechische Länderkennung (CZ) gehabt.

Wir bitten um Hinweise. Wer hat den Vorfall am Mittwochmittag im Ebertpark beobachtet? Wem ist der Lieferwagen aufgefallen? Wer kann Angaben zum Kennzeichen oder dem Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell